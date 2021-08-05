Волейболист Кобзарь — о выходе России в финал Олимпиады: какие-то другие силы помогают нам

Волейболист сборной России Игорь Кобзарь высказался о выходе национальной команды в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.

«В первой партии были мысли, что, возможно, делаем что-то не так. Получилось изменить игру в атаке, но зачастую ты делаешь всё правильно, но у соперника получается лучше. Если вспомнить первую атаку Яковлева в 1-й партии, когда он берёт в два метра эту зону… Бразилец отворачивается, чтобы мяч не попал ему в лицо, а он попадает ему в руку: они защищают мяч и забивают нам. Вот кто здесь ошибся? Наверное, это просто везение.

Я доставал сумасшедшие мячи? Да прямо уж сумасшедших не было. Может, было разок всего. Сумасшедшие мячи в защите достаём после атак французов. Посмотрим, как это будет послезавтра.

Третья партия, которую мы вытащили, должна была ещё больше нам помочь. Начинаешь верить, что какие-то другие силы способствуют, чтобы мы победили. Когда вышли Ярик и Ильяс, то я сразу стал пасовать. Поймите, тренер выбрал лишь 12 человек, а у нас в России осталось минимум 20 игроков, которые могут выходить и играть на сумасшедшем уровне. Те пацаны, которые не играют… Это не значит, что они играют хуже: просто невозможно всех запускать — будет теряться ритм. Пацаны готовились, ждали, стояли пять матчей на замене — в итоге вышли и переломили.

Мы не только чувствовали поддержку девчонок, но и слышали их крики. Русская речь разборчивая (смеётся). Они понимают, когда нужно поддержать. Это круто!

Кому сейчас позвоню? Жене с детьми, а так переписываюсь в чатах — особенно голосовыми.

Россия — Франция — это был бы замечательный финал. Своеобразный праздник волейбола. У французов классные игроки с потрясающим характером. Такой финал будет украшением Олимпиады», — передаёт слова Кобзаря корреспондент «Чемпионата».

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