«Олимпиада, Беларусь, маразм». Экс-хоккеист «Спартака» о скандале с Кристиной Тимановской

Российский хоккеист Роман Людучин, который с 2008 по 2012 год выступал за «Спартак», поделился мнением о белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая стала участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио.

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались отправить на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши и прилетела в Вену.

«Олимпиада, Беларусь, маразм», — так озаглавил Людучин свой пост о Тимановской, выложенный в его телеграм-канале.

«Наверное, уже все знают о ситуации, которая сложилась вокруг Кристины Тимановской, которая вынуждена была бежать из Токио и просить политического убежища у Польши.

Ситуацию можно обсуждать и воспринимать по-разному. Кто-то говорит, что она не имела права выносить ссор из избы и рассказывать о произошедшем на общие массы, но я же думаю: она большая молодец и сильный человек.

Для далёкого от спорта человека, наверное, это может показаться мелочью: подумаешь, «попросили» пробежать ещё одну дистанцию, хоть и не свою. Но по факту для того, чтобы выйти и пробежать эти 400 метров, люди готовятся годами. Нельзя вот так просто выйти и на Олимпийских играх «заодно» выполнить ещё одну дистанцию.

Я никогда не лез в политику и старался всегда обходить эту тему стороной, но когда у вас организация на нулевом уровне, что настолько халатно относятся к подготовке к Олимпиаде, после чего ваш спортсмен пытается сделать всё, только лишь бы не вернуться домой, так как понимает, что его там ждёт, — это какой-то кошмар. В XXI веке такого просто не может быть. На примере той же России можно говорить что угодно, но я лично не могу представить, что аналогичная ситуация могла произойти у нас.

Кристине сил и терпения, ты большая молодец!» — написал спортсмен.