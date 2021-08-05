Главный тренер сборной России по волейболу оценил победу над Бразилией и выход в финал ОИ

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо высказался о выходе подопечных в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.

«Я чувствовал, что парни нервничали, было понятно, что сегодня будет другая игра. Может, даже хорошо, что проигрывали так легко вначале, – потом начали хорошо второй сет. У каждой игры своя история. Что я сказал после первой партии? Стараться играть лучше на съёме. Не сказал бы, что ребята терялись, это всё-таки полуфинал Олимпиады. Здесь команда не потеряется. Тем более наша, с таким сильным характером.

В третьем сете хорошо вышел Подлесных. Как отыграли 8 очков? Я не знаю, как такое могло произойти. Может, бразильцы расслабились. А мы догоняли, догоняли — и вытащили! Я всегда верил в команду.

Сейчас надо немножко отдохнуть. Все будут звонить семьям, переключаться. Надо перестроиться, потому что игры были утром, а финал вечером», — передаёт слова Саммельвуо корреспондент «Чемпионата».

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