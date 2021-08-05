Чемпион ОИ Муса Евлоев оценил слова Алексаняна, что «надо быть из России, чтобы выиграть»

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев прокомментировал слова армянского борца Артура Алексаняна, который после поражения в финале Олимпиады-2020 в Токио заявил, что «надо быть из России, чтобы выиграть».
«Он три года подряд мне проигрывает на всех соревнованиях, где мы участвовали. Надо в первую очередь в себе разобраться. Не знаю, почему он так сказал.
А так мы общаемся нормально, он хороший парень. Он меня поздравил с победой, ну и я его поздравил с хорошей схваткой. У нас хорошие отношения, конфликта нет. У меня вообще ни с кем нет конфликтов, со всеми дружу, общаюсь. На ковре — это одно, но за ковром нужно общаться, это спорт», — приводит слова Евлоева ТАСС.
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- 5 августа 2021
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