Денис Дмитриев проиграл велогонщику из Тринидада и Тобаго в 1/4 финала Олимпиады в спринте
Поделиться
Российский велогонщик Денис Дмитриев уступил в четвертьфинале летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте представителю Тринидада и Тобаго Николасу Полу.
В первом заезде россиянин проиграл сопернику 0,295 секунды, во втором — 0,268.
Дмитриев — бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в этой дисциплине.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Комментарии
- 5 августа 2021
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:49
-
11:40
-
11:39
-
11:24
-
11:24
-
11:13
-
11:12
-
11:04
-
10:53
-
10:44
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:22
-
10:21
-
10:18
-
10:17
-
10:07
-
10:05
-
10:05
-
10:04
-
10:03
-
09:58
-
09:54
-
09:50
-
09:48
-
09:46
-
09:43
-
09:25
-
09:18
-
09:05
-
09:01
Партнерский контент