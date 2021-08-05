Денис Дмитриев проиграл велогонщику из Тринидада и Тобаго в 1/4 финала Олимпиады в спринте

Российский велогонщик Денис Дмитриев уступил в четвертьфинале летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте представителю Тринидада и Тобаго Николасу Полу.

В первом заезде россиянин проиграл сопернику 0,295 секунды, во втором — 0,268.

Дмитриев — бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в этой дисциплине.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся