Российский ходок Василий Мизинов дисквалифицирован в финале на 20 км на Олимпиаде-2020

Российский ходок Василий Мизинов выступал в финале ходьбы на дистанции 20 км на Олимпийских играх в Токио.

За 7 километров до финиша Василий получил третье предупреждение и 2 минуты штрафа, что является критическим в борьбе за медали. В итоге россиянин и вовсе был дисквалифицирован.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 32 золотых медалей, 23 серебряных и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 27 золотыми наградами, 33 серебряными и 24 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 21 золотая медаль, 7 серебряных и 13 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 6-ю строчку. У россиян 14 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей.

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