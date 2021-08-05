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Ватерполистки России бились с США на Олимпиаде, Гайдуков подбадривал команду. Фото

Ватерполистки России бились с США на Олимпиаде, Гайдуков подбадривал команду. Фото
Женская сборная России по водному поло
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Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в полуфинале олимпийского турнира в Токио (Япония) со счётом 11:15 (3:2, 4:4, 2:5, 2:4).

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Венгрии. Финал и матч за бронзу состоятся 7 августа.

На групповом этапе россиянки проиграли американкам со счётом 5:18.

Ватерполистка сборной России Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение в полуфинальном матче олимпийского турнира в Токио (Япония) с командой США со счётом 11:15.

«Обидно до слёз, но плакать нет времени. Впереди матч за бронзу. Судейство? Видимо, нас так боятся, что используют все средства», — приводит слова Прокофьевой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.

Лучшие кадры с матча Россия — США — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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