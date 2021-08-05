Российский борец Заурбек Сидаков вышел в финал ОИ-2020, досрочно выиграв схватку 11:0
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Россиянин Заурбек Сидаков вышел в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. В полуфинале Сидаков одержал досрочную победу в схватке с Данияром Кайсановым из Казахстана (11:0). Финал состоится завтра, 6 августа.
На старте соревнований россиянин прошёл Аугусто Мидану (Гвинея-Бисау), а в четвертьфинале победил представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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