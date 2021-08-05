Анжелика Сидорова завоевала серебряную олимпийскую медаль в прыжках с шестом

Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в финале соревнований в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио (Япония).
В первой попытке Сидорова взяла высоту 4,5 м — первой из финалисток. Затем первой взяла 4,7 м на втором прыжке. В третьем прыжке Анжелика взяла 4,8 м. Россиянка взяла 4,85 с первого раза в четвёртом прыжке. В пятом прыжке Сидорова не смогла преодолеть 4,9 м. Со второй попытки эта высота также не покорилась россиянке. Далее она решила попробовать прыгнуть на 4,95 м, но и это ей не удалось.
Сборная России находится на пятом месте в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио. У России 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 33 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (28-34-26), на третьем — Япония (21-9-14).
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- 5 августа 2021
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