Пятиборец Александр Лифанов занимает 2-е место после фехтования на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио (Япония) прошли соревнования по фехтованию в рамках современного пятиборья.

После фехтования российский спортсмен Александр Лифанов занимает второе место (250).

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио. Победа велогонщика Мэттью Уоллса в омниуме позволила сборной Великобритании подняться на пятую позицию. У России 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 33 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (27-34-24), на третьем — Япония (21-8-14). К этому дню состоятся соревнования в 40 видах спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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