Олимпийский чемпион Волков отреагировал на выход российских волейболистов в финал ОИ-2020

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков высказался о выходе мужской сборной России по волейболу в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.
«Это была потрясающая игра. Очень рад за наших парней! Молодцы, что переломили исход матча во втором сете при счёте 13:20. Выдержали остаток поединка, а затем добили бразильцев. С нетерпением ждём финал.
Что касается камбэка, очень хорошо вышли ребята с замены: помогли, встали бетонной стеной. Самое главное, что команда не опустила руки и продолжала бороться — это и был переломный момент встречи. Если бы опустили руки, то проиграли бы ещё одно-два очка и, как следствие, партию. Возможно, итоговый результат был бы другим», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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- 5 августа 2021
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