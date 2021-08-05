Олимпийский чемпион Волков отреагировал на выход российских волейболистов в финал ОИ-2020

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков высказался о выходе мужской сборной России по волейболу в финал Олимпиады-2020. Россияне победили сборную Бразилии со счётом 3:1.

«Это была потрясающая игра. Очень рад за наших парней! Молодцы, что переломили исход матча во втором сете при счёте 13:20. Выдержали остаток поединка, а затем добили бразильцев. С нетерпением ждём финал.

Что касается камбэка, очень хорошо вышли ребята с замены: помогли, встали бетонной стеной. Самое главное, что команда не опустила руки и продолжала бороться — это и был переломный момент встречи. Если бы опустили руки, то проиграли бы ещё одно-два очка и, как следствие, партию. Возможно, итоговый результат был бы другим», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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