Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Российский борец Заур Угуев, выступающий в весовой категории до 57 кг, выиграл золото, которое стало для России 16-м на Олимпиаде-2020.



В активе сборной России также 21 серебряная и 19 бронзовых наград. На шестую строчку опустилась Великобритания (16-18-16).



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 33 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (27-34-26), на третьем — Япония (21-7-14). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.



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