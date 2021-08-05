Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр 2021 года в Токио

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио
Комментарии

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Российский борец Заур Угуев, выступающий в весовой категории до 57 кг, выиграл золото, которое стало для России 16-м на Олимпиаде-2020.

В активе сборной России также 21 серебряная и 19 бронзовых наград. На шестую строчку опустилась Великобритания (16-18-16).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 33 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (27-34-26), на третьем — Япония (21-7-14). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме
Российский борец Заур Угуев завоевал золото Олимпиады-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021