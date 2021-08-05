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Сборная России на Олимпиаде-2021 превзошла свой результат на ОИ-2016 по количеству медалей

Сборная России на Олимпиаде-2020 превзошла свой результат на ОИ-2016 по количеству медалей
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Олимпийская сборная России завоевала уже 57 медалей на летних Олимпийских играх в Токио, в том числе 16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых. Это на две медали больше, чем было на Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году, где россияне завоевали 55 медалей, в том числе 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых.

На Олимпиаде-2016 Россия заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте. На Играх-2020 сборная, выступающая под флагом Олимпийского комитета России, в настоящий момент располагается на пятом месте, уступая Китаю (33-24-16), США (27-34-24), Японии (21-9-14) и Австралии (17-4-18). Замыкает первую шестёрку Великобритания (16-18-16).

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