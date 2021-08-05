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Американский борец Дэвид Морри Тейлор III завоевал золото Олимпийских игр — 2021

Американский борец Дэвид Морри Тейлор III завоевал золото Олимпийских игр — 2020
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Американец Дэвид Морри Тейлор III выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В финальном поединке он победил представителя Ирана Хассана Язданичарати со счётом 4:3.

Обладателями бронзовых наград стали россиянин Артур Найфонов и Майлз Назем Амин из Сан-Марино.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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