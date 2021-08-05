Женская сборная России по водному поло узнала соперника по матчу за бронзу на Олимпиаде

Женская сборная Испании по водному поло победила команду Венгрии в полуфинале олимпийского турнира в Токио (Япония) со счётом 8:6 (2:0, 3:2, 3:2, 0:2).

В финале испанки встретятся с американками, а венгерки в противостоянии за бронзу сразятся с россиянками. Оба матча пройдут 7 августа. Сборная России сегодня, 5 августа, в полуфинале проиграла американкам со счётом 11:15 (3:2, 4:4, 2:5, 2:4).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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