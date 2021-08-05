Француз Стефан да Коста выиграл золото Олимпиады-2020 в соревнованиях по карате

Француз Стефан да Коста выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнований по карате (кумитэ) в весовой категории до 67 кг. В финале он победил представителя Турции Эрая Самдана со счётом 5:0.

Обладателями бронзовых наград стали Дархан Ассадилов (Казахстан) и Абдель Рахман Аль-Масатфа (Иордания).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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