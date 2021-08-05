Исинбаева — о слезах Сидоровой: сейчас ей надо всё вырыдать, и счастье, и разочарование
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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала серебряную медаль Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио. Когда соревнования закончились, Анжелика расплакалась.
«Верю, что к 2024 году вся эта эпопея закончится, нам вернут флаг, вернут страну, гимн, форму. И как раз Анжелика сможет прочувствовать поддержку трибун и гордость пронести флаг по стадиону. Пусть она сейчас поплачет. Почему нет? Плакать — это нормально. Представляете, сколько она терпела, сколько она сдерживалась? Сейчас ей надо всё это вырыдать — и счастье, и разочарование, и тяжесть. Анжелика — молодец», — сказала Исинбаева в эфире «Первого канала».
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