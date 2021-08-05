Стивен Гардинер с Багамских островов завоевал золото Олимпиады-2020 в беге на 400 м

Представитель Багамских островов Стивен Гардинер завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в беге на 400 м. Его результат — 43,85. Вторым к финишу пришёл колумбиец Энтони Хосе Самбрано, пробежавший дистанцию за 44,08. Бронзовую медаль завоевал Кирани Джеймс из Гренады (44,19).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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