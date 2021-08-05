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Стивен Гардинер с Багамских островов завоевал золото Олимпиады-2021 в беге на 400 м

Стивен Гардинер с Багамских островов завоевал золото Олимпиады-2020 в беге на 400 м
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Представитель Багамских островов Стивен Гардинер завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в беге на 400 м. Его результат — 43,85. Вторым к финишу пришёл колумбиец Энтони Хосе Самбрано, пробежавший дистанцию за 44,08. Бронзовую медаль завоевал Кирани Джеймс из Гренады (44,19).

Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Мужчины. 400 м. Финал
05 августа 2021, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Стивен Гардинер
Багамские острова
43.85
2
Антони Хосе Самбрано
Колумбия
44.08
3
Кирани Джеймс
Гренада
44.19

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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