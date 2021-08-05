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Россиянка Валерия Коблова проиграла в бронзовом финале Олимпиады-2021 в вольной борьбе

Россиянка Валерия Коблова досрочно проиграла в бронзовом финале ОИ-2020 в вольной борьбе
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Россиянка Валерия Коблова потерпела поражение в поединке за бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 57 кг. Коблова досрочно проиграла в схватке с Эвелиной Георгиевой Николовой из Болгарии со счётом 0:5.

На старте соревнований Валерия одолела представительницу Мексики Альму Джейн Валенсию Эското — 5:2, в четвертьфинале уступила Ирине Курочкиной из Беларуси со счётом 3:6, а в утешительном раунде победила Аншу Аншу из Индии со счётом 5:1.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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