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Ирина Курочкина из Беларуси завоевала серебро олимпийского турнира в Токио — 2021 по борьбе

Ирина Курочкина из Беларуси завоевала серебро олимпийского турнира по борьбе
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Японка Рисако Каваи выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнования по борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале она победила представительницу Беларуси Ирину Курочкину со счётом 5:0.

Обладательницами бронзовых наград стали Эвелина Георгиева Николова (Болгария) и Хелен Луиз Марулис (США).

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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