Российский борец Заур Угуев прокомментировал завоевание золота Олимпиады-2020

Россиянин Заур Угуев, который завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг, поделился эмоциями после победы. В финале Угуев победил индуса Кумара Рави (7:4).

«Я обычно не выходил из номера. Гонял вес, плюс было жарко, сидел под кондиционером. Хорошая атмосфера, разные люди раздают друг другу значки, флажки — все общаются. Класс.

Я очень сильно не хотел проигрывать, поэтому в концовках включал характер. Знал, что у меня получится всё то, что я задумывал. Так и вышло. Долгие тренировки дали результат. Получилось то, чего хотел.

Нельзя останавливаться, надо работать дальше. У меня таких схваток ещё не было, как здесь. Хорошо себя чувствовал тут, но на сборах я приболел. Наверное, это сказалось в первых встречах. Общались с ребятами из классики. Они тоже были готовы, не знаю, почему у них результат хуже, чем у нас. Наверное, дышалось им посложнее, чем нам. Медаль свою посвящаю своему отцу. На Париж идём теперь.

Медаль тяжёлая, поэтому и снял. Самая тяжёлая и важная. Это очень дорогая награда. Ещё Олимпиада? Я молодой, свежий, буду работать. Это только начало. Я не обращал внимания, кто выйдет на меня, – я приехал побеждать и ждал любого. Финальная схватка всегда тяжёлая, до этого было, что проигрывал, но удалось выиграть. Соперник такой же, как и был, – не увидел, чтобы он прибавил за два года.

Перед финалом ни о чём не думал, не потряхивало – знал, что всё будет хорошо. Мы столько лет отдали для этого – я знал, что всё получится. Спасибо всем: и тренерам, и тем, кто за вес отвечал, врачам и массажистам», — передаёт слова Угуева корреспондент «Чемпионата».

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