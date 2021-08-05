Женская сборная Китая завоевала золото Олимпиады-2020 в настольном теннисе

Женская сборная Китая стала победителем командного турнира по настольному теннису на летних Олимпийских играх в Токио. В финале китаянки победили японок со счётом 3-0.

В противостоянии за бронзу сборная Гонконга обыграла Германию — 3-1. Сборная Китая выиграла медальный зачёт в настольном теннисе (3 золотые и 3 серебряные медали).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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