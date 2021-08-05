Главный тренер российских вольников: тренерский труд не ценят. Хочется другого отношения

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев посетовал, что тренерский труд не ценят, и заявил, что ему хочется другого отношения.

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«Делаем максимально всё, что от нас зависит. Болел за греко-римскую борьбу, за девушек наших болел. У нас одна федерация, один президент — Мамиашвили. Стараемся все. Если кто-то недобрал медалей, то мы стараемся компенсировать. Брат брата выручает. Нет тренера, кто не переживает. Удивительно только то, что не ценят тренерский труд. Примитивные вещи. Будто спортсмен сам по себе чемпионом становится. Обезличивается это всё. Хочется другого отношения к тренерам.

У нас есть команда, есть тренерский штаб. Своя система подготовки. Мы показываем результат. В оставшихся боях сделаем всё, чтобы порадовать болельщиков, чтобы золотая медаль ещё была. Надо гордиться нашими спортсменами», — передаёт слова Тедеева коррреспондент «Чемпионата».

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