Главный тренер сборной России по вольной борьбе оценил золото Заура Угуева на ОИ-2020

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал победу Заура Угуева на Олимпиаде-2020 в Токио. Угуев завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг, в финале россиянин победил индуса Кумара Рави (7:4).
«Наша команда прошла очень хорошую подготовку: вначале было тяжеловато, потому что ребята не продышались. Но это не предел наших возможностей: завтра мы хотим себя проявить, чтобы страна гордилась нами.
Заур очень тяжело гонял вес — это сказалось. Но он профессионал: мы ему доверились, не давили на него, чтобы он не нервничал. Может, у него был свой подход. Нам же надо было подвести его к соревнованиям. Был проведена немного другая методика сгонки.
Победителей не судят. Мы положили золото в копилку команды. Нужно радоваться и гордиться Зауром. На прошедшем чемпионате мира он боролся с этим индусом, у которого хороший функционал и техника. Мы выбрали верную тактику на финал», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата».
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- 5 августа 2021
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