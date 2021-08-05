Российские «пляжники» Красильников и Стояновский вышли в финал Олимпиады-2020 в Токио

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал Олимпийских игр в Токио (Япония). В полуфинале они обыграли представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана со счётом 2:0 (21:19, 21:17).

В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.



На групповом этапе Красильников и Стояновский победили мексиканцев Джосу Гастона Гасиола Лейву / Хосе Луиса Рубио Камарго и чехов Ондржея Перушича / Давида Швейнера, а также проиграли латвийскому дуэту Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс. На старте плей-офф Вячеслав и Олег прошли испанцев Пабло Эрреру Аллепуса и Адриана Гавиру Кольядо, а затем обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

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