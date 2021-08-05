Евгения Медведева рассказала, что было самым удивительным для неё на Олимпиаде-2020

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Стараюсь внимательно смотреть Игры. Отслеживаю результаты большинства соревнований, да и в целом интересуюсь всеми видами спорта, насколько это возможно при моём графике. Что было самое удивительное? Конечно же, командные соревнования наших гимнастов и гимнасток. Я так за них болела, просто всем сердцем, и счастлива, что ребята выиграли. Я, наверное, особенно трепетно отношусь к этой Олимпиаде, потому что должна была поехать в Токио в статусе посла олимпийской сборной России. Жаль, что не получилось. Когда мы затеяли это партнерство с ОКР в 2019 году и придумали массу крутых идей, и подумать не могли, что мир так изменится.

Артур Далалоян совершил героический поступок. Это нереально — восстановиться за столь короткий срок после разрыва ахилла. Я видела фотографию его ноги в апреле, мне показывал её наш общий друг, и это очень страшное зрелище. Разделяю эмоции Артура и очень рада его золоту в команде. Надеюсь, что он не остановит свои порывы и будет готовиться к чемпионату мира в октябре. Отдельно я переживала за Никиту Нагорного, с которым мы хорошо общаемся и дружим. Никита, конечно, феноменальный гимнаст», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

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