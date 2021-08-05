Анжелика Сидорова — о серебре Олимпиады-2020: чего хочется больше? Сейчас — плакать

Российская спортсменка Анжелика Сидорова прокомментировала завоевание серебряной медали в финале соревнований в прыжках с шестом на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Результат Сидоровой — 4,85 м, золото завоевала американка Кэти Нажотт (4,90 м).

«У меня столько смешанных эмоций… С одной стороны, хочется радоваться, потому что это олимпийская медаль — рада, что уеду из Японии с наградой. С другой, хочется плакать, потому что совсем чуть-чуть не хватило для золота. Чего хочется больше? Сейчас — плакать.

В конце устала: пошёл быстрый ритм, соперницы брали высоту с первых попыток. Я хотела чуть отдохнуть (смеётся). Поймите, ноги, руки и голова устают. Там уже без разницы, какая была погода.

Не было мыслей о победе, после того как с первой попытки прыгнула 4,85. Всё было так быстро, что я даже не успела об этом подумать. Наоборот, поняла, что сейчас начнётся самое интересное.

Толком не видела прыжки соперниц. Но я знала, что американка — это суперборец, который точно не опустит руки. Так и получилось.

Было ли давление, что у наших атлетов ничего не получалось на нынешней Олимпиаде из-за травм? Я старалась делать вид, что нет никакого давления: ничего не читала, как и не заходила в «Инстаграм». Абстрагировалась. Мне и без этого хватало давления», — передаёт слова Сидоровой корреспондент «Чемпионата».

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