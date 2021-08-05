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Олимпиада-2021 в Токио: медальный зачёт после 13-го дня, 5 августа, таблица, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 13-го дня, таблица
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Сегодня, 5 августа, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 27 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (29-35-27), на третьем — Япония (22-10-14).

Россия занимает пятую позицию: 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Сегодня российские спортсмены завоевали пять медалей: золото — Альберт Батыргазиев (бокс, до 57 кг); Заур Угуев (вольная борьба, до 57 кг); серебро — Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика, прыжки с шестом); бронза — Глеб Бакши (бокс, до 75 кг); Артур Найфонов (вольная борьба, до 86 кг).

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