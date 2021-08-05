Угуев праздновал триумф в финале с флагом ОКР, Коблова грустила. Фото с борьбы на ОИ-2020

Россиянин Заур Угуев завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале он победил индуса Кумара Рави (7:4).
Россиянин Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В бронзовом финале он одержал победу в схватке с Джавраилом Шапиевым из Узбекистана (2:0).
Россиянка Валерия Коблова потерпела поражение в поединке за бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 57 кг. Коблова досрочно проиграла в схватке с Эвелиной Георгиевой Николовой из Болгарии со счётом 0:5.
Лучшие кадры соревнований по вольной борьбе — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 5 августа 2021
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