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Угуев праздновал триумф в финале с флагом ОКР, Коблова грустила. Фото с борьбы на ОИ-2020

Угуев праздновал триумф в финале с флагом ОКР, Коблова грустила. Фото с борьбы на ОИ-2020
Заур Угуев и Артур Найфонов
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Россиянин Заур Угуев завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале он победил индуса Кумара Рави (7:4).

Россиянин Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В бронзовом финале он одержал победу в схватке с Джавраилом Шапиевым из Узбекистана (2:0).

Россиянка Валерия Коблова потерпела поражение в поединке за бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 57 кг. Коблова досрочно проиграла в схватке с Эвелиной Георгиевой Николовой из Болгарии со счётом 0:5.

Лучшие кадры соревнований по вольной борьбе — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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