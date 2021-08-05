Шкуренёв об Олимпиаде: для меня это обычный старт, в ней нет ничего такого

Российский десятиборец Илья Шкуренёв выразил мнение о том, что значимость Олимпийских игр переоценена из-за четырёхлетних перерывов между соревнованиями.
«Можете закидать меня камнями, но для меня Олимпиада — обычный старт, в ней нет ничего такого. Быть может, ее так превозносят, потому что она редко проходит? Но здесь те же самые соперники. Не было такого, что кто-то не приехал, потому что испугался Олимпиады.
Нет такого, что надо показать себя именно на этом старте, важен каждый старт — чемпионат мира, Европы, Олимпиада и даже чемпионат области. Я не вижу разницы, я рад любой медали, будь то награда чемпионата Европы или области. Не то что я не хочу завоевать эти медали, просто я еду на соревнования показать свой результат, это ни от кого не зависящий фактор. Если я не смог, то виноват в этом только я", — приводит слова российского спортсмена ТАСС.
Сегодня, 5 августа, Илья Шкуренёв занял 8-е место в десятиборье. По итогам всех видов он набрал 8413 очков.
Олимпийским чемпионом впервые в карьере стал канадец Дэмиан Ворнер (9018), побив свой собственный и мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал Кевин Майер из Франции (8726). Бронза у австралийца Эшли Молони (8649 ).
- 5 августа 2021
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