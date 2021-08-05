Сергей Тетюхин показал талисман российских волейболистов в финале Олимпиады-2020

Олимпийский чемпион и трёхкратный призёр Игр, генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин показал талисман-подарок от местной девочки – японский бумажный журавлик, раскрашенный в цвета российского флага.
«Перед самым матчем с Бразилией, мне этого птенца подарила местная девочка! Этот подарок будет талисманом в финале!» — написала Тетюхин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Сергея Тетюхина в «Инстаграме».
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио, одержав волевую победу над победителями Игр-2016 из команды Бразилии со счётом 3:1. В финале российские волейболисты встретятся со сборной Франции – единственной командой, которой уступили на групповом этапе. Матч состоится 7 августа. Начало – в 15:15 мск.
Из-за санкций ВАДА сборная России выступает на Олимпийских играх в Токио без флага и гимна.
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- 5 августа 2021
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