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Украинская каратистка извинилась за то, что не смогла завоевать золото на Олимпиаде

Украинская каратистка извинилась за то, что не смогла завоевать золото на Олимпиаде
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Украинская каратистка Анжелика Терлюга, завоевавшая серебро в весовой категории до 55 кг, извинилась за поражение. В финале украинская спортсменка проиграла представительнице Болгарии Ивэт Горановой со счётом 1:5.

«В 7 лет я не думала, что буду выступать на соревнованиях, но в 2016 году, когда я узнала, что карате станет олимпийским видом спорта, я потеряла своего отца.

Я мечтала об этой медали, правда мечтала о награде другого цвета. Сегодня я сделала все, что смогла. Извините, что не золото. Но для меня это белое золото. Я отдала всю себя за эти 5 лет. Сегодня я боролась со своими близкими в сердце, со своими мечтами. Думаю, что сегодняшний день останется в моей памяти навсегда», – приводит слова Терлюги ua.tribuna.com со ссылкой на телеканал «UA: Перший».

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