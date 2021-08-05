Анжелика Сидорова: прыжок жизни в этот раз не получился

Серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках с шестом российская легкоатлетка Анжелика Сидорова рассказала, что произошло на высоте 4,90 метра.

Все предыдущие высоты Сидорова брала с первой попытки. После двух неудач на 4,90 оставшуюся попытку Анжелика перенесла на 4,95, чтобы попытаться выиграть золото, но не справилась с прыжком.

«По ощущениям, на первую попытку я зачем-то слишком сильно завелась, а этого не нужно было делать, и побежала шире, чем требовалось. Из-за этого встала близко по разбегу к яме. Я почувствовала это по время бега, но было уже поздно что-то менять.

На вторую попытку я разбег скорректировала, но уже появилась маленькая неуверенность и в таком состоянии я, видимо, уже не могла справиться.

Решение о переносе третьей с 4,90 на 4,95? В целом это было коллегиально. И тренер Светлана Абрамова мне показала, и я думала, что это логично, использовать последний шанс.

Как себя настраивала? Хотела прыгнуть, это самое главное. Прыжок жизни в этот раз не получился, к сожалению. Расстроилась.

Сейчас в голове куча эмоций. С одной стороны, очень обидно, что не хватило какой-то мелочи, а с другой — я горжусь, что у меня получилось уверенно провести финал до момента на 4,90. Что смогла справиться, потому что действительно очень волновалась.

Это Олимпиада, мой шанс и я не знаю, будет ли в карьере ещё одни Игры. Ты это всё чувствуешь, словно это главный день твоей жизни, ты должен собраться, а это очень сложно сделать», — приводит слова Сидоровой «Матч ТВ».

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