Кэти Нажотт о золоте в прыжках с шестом: на разминке я чувствовала тяжесть в опорной ноге

Американская прыгунья с шестом Кэти Нажотт, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх в Токио (Япония), поделилась своими эмоциями от победы и рассказала о проблемах перед финалом.
«Во время разминки я чувствовала тяжесть в квадрицепсе опорной ноги, мне нужно было дольше разминаться из-за этого. Моя разминка перед финалом было не очень хорошей, поэтому это могло повлиять на мои первые попытки. Но как только я собралась, всё пошло хорошо.
Сначала я не могла поверить, что выиграла. Это было нереально. Это все, о чем любой из нас здесь когда-либо мечтал, особенно в прыжках с шестом. Моя очень тяжелая работа наконец принесла результат. Конечно, удача была на моей стороне. Я просто благодарна, что все прошло так, как я хотела.
Друзья и родственники из Огайо помогли мне после смерти моего отца. Я чувствовала их поддержку с первого дня его кончины, поэтому я посвящаю им свою победу. Я знаю, что они все болеют за меня, и это очень многое значит», — сказала американская спортсменка после финала.
Как только Кэти Нажотт вернётся из Токио, жители её родного города Олмстед-Фолс планируют устроить праздничную встречу,
- 5 августа 2021
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:03
-
18:57
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:14
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:35
-
17:30
-
17:18
-
17:00
-
16:58
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:34