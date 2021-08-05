Кэти Нажотт о золоте в прыжках с шестом: на разминке я чувствовала тяжесть в опорной ноге

Американская прыгунья с шестом Кэти Нажотт, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх в Токио (Япония), поделилась своими эмоциями от победы и рассказала о проблемах перед финалом.

«Во время разминки я чувствовала тяжесть в квадрицепсе опорной ноги, мне нужно было дольше разминаться из-за этого. Моя разминка перед финалом было не очень хорошей, поэтому это могло повлиять на мои первые попытки. Но как только я собралась, всё пошло хорошо.

Сначала я не могла поверить, что выиграла. Это было нереально. Это все, о чем любой из нас здесь когда-либо мечтал, особенно в прыжках с шестом. Моя очень тяжелая работа наконец принесла результат. Конечно, удача была на моей стороне. Я просто благодарна, что все прошло так, как я хотела.

Друзья и родственники из Огайо помогли мне после смерти моего отца. Я чувствовала их поддержку с первого дня его кончины, поэтому я посвящаю им свою победу. Я знаю, что они все болеют за меня, и это очень многое значит», — сказала американская спортсменка после финала.

Как только Кэти Нажотт вернётся из Токио, жители её родного города Олмстед-Фолс планируют устроить праздничную встречу,