Матыцин: Сидорова заслуживала того, чтобы выиграть золото

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Анжелику Сидорову с серебром Олимпийских игр – 2020 в Токио в прыжках с шестом.

Сидорова лидировала до высоты 4,90 м, которую дважды не смогла взять и перенесла третью попытку на высоту 4,95 м, но и этот прыжок ей не удался. Олимпийской чемпионкой стала американка Кэти Нажотт с результатом 4,90 м.

«Поздравляю Анжелику с серебром Олимпиады. Эта медаль — первая олимпийская в карьере нашей именитой спортсменки, чемпионки мира. Это также и первая награда в Токио для российской команды по лёгкой атлетике, которая представлена на Олимпийских играх всего 10 спортсменами. Анжелика показала на Олимпиаде большое мастерство. Развязка финала выдалась драматичной. Наша спортсменка, безусловно, заслуживала того, чтобы выиграть золото, просто удача в этот день была на стороне американки. Поздравляю тренера Анжелики Светлану Абрамову и Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики с олимпийской серебряной медалью. Желаю российским легкоатлетам удачи в соревнованиях Игр в Токио, мы болеем за вас», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта России.

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