Тимановская по прибытии в Варшаву: я чувствую себя в безопасности, здесь меня поддерживают

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская поблагодарила всех, кто помог ей безопасно добраться из Токио в Варшаву. Об этом она заявила во время пресс-конференции по прибытии в столицу Польши. Тимановская объявила, что выбрала Польшу для продолжения своей спортивной карьеры.

«С тех пор, как я здесь, я чувствую себя намного лучше. Я чувствую себя в безопасности и знаю, что многие здесь меня поддерживают. Мой муж уже на пути в Польшу. Я жду и надеюсь, что уже сегодня вечером мы будем вместе», — заявила белорусская спортсменка.

Тимановская подчеркнула, что готова вернуться в Беларусь, когда поймёт, что там будет безопасно.

Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. В Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях Тимановская возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции.

После этого её попытались увезти на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Тимановская заявила, что считает возвращение в Беларусь опасным и получила политическое убежище в Польше.