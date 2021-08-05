Тимановская по прибытии в Варшаву: я чувствую себя в безопасности, здесь меня поддерживают

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская поблагодарила всех, кто помог ей безопасно добраться из Токио в Варшаву. Об этом она заявила во время пресс-конференции по прибытии в столицу Польши. Тимановская объявила, что выбрала Польшу для продолжения своей спортивной карьеры.
«С тех пор, как я здесь, я чувствую себя намного лучше. Я чувствую себя в безопасности и знаю, что многие здесь меня поддерживают. Мой муж уже на пути в Польшу. Я жду и надеюсь, что уже сегодня вечером мы будем вместе», — заявила белорусская спортсменка.
Тимановская подчеркнула, что готова вернуться в Беларусь, когда поймёт, что там будет безопасно.
Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. В Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях Тимановская возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции.
После этого её попытались увезти на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Тимановская заявила, что считает возвращение в Беларусь опасным и получила политическое убежище в Польше.
- 5 августа 2021
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