Владимир Алекно: Россия будет олимпийским чемпионом

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно, под руководством которого национальная команда завоевала золото Олимпиды-2012 в Лондоне, заявил, что Россия является фаворитом финала на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

В полуфинале олимпийского турнира сборная России обыграла соперников из Бразилии со счётом 3:1 и в финале встретится с командой Франции.

«Однозначно Россию можно назвать фаворитом финала. Россия будет олимпийским чемпионом. Какой настрой, как играют! Молодцы ребята. Кто их мог остановить на пути к мечте — это Бразилия, и они её прошли. Я вижу, как они играют, и они играют на голову сильнее других», — приводит слов Алекно «РБК-Спорт».



Решающий матч пройдёт 7 августа, начало – в 15:15 мск.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.