Владимир Алекно: Россия будет олимпийским чемпионом

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно, под руководством которого национальная команда завоевала золото Олимпиды-2012 в Лондоне, заявил, что Россия является фаворитом финала на Олимпийских играх – 2020 в Токио.
В полуфинале олимпийского турнира сборная России обыграла соперников из Бразилии со счётом 3:1 и в финале встретится с командой Франции.
«Однозначно Россию можно назвать фаворитом финала. Россия будет олимпийским чемпионом. Какой настрой, как играют! Молодцы ребята. Кто их мог остановить на пути к мечте — это Бразилия, и они её прошли. Я вижу, как они играют, и они играют на голову сильнее других», — приводит слов Алекно «РБК-Спорт».
Решающий матч пройдёт 7 августа, начало – в 15:15 мск.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 5 августа 2021
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:03
-
18:57
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:14
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:35
-
17:30
-
17:18
-
17:00
-
16:58
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:34