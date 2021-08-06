Зеленский о серебре Терлюги на ОИ-2020: Украина — страна сильных каратистов!

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в «твиттере» прокомментировал серебряную медаль каратистки Анжелики Терлюги на Олимпийский играх в Токио (Япония).

«Украина-страна сильных каратистов! Это на Играх в Токио доказала наша удивительная Анжелика Терлюга, завоевавшая „серебро“ в каратэ в весовой категории до 55 кг. Это первая олимпийская медаль по карате как для Украины, так и для Олимпиады, где этот вид спорта представлен впервые! Спасибо, Анжелика», — написал политик у себя на странице.

Напомним, в финале украинская спортсменка проиграла представительнице Болгарии Ивэт Горановой со счётом 1:5.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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