Олимпийские игры — 2020, 6 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

6 августа в четырнадцатый день Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будет разыграно 7 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День 14-й, 6 августа. Расписание телетрансляций



03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Первый канал.

04:15. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация. Обруч, мяч. «Матч ТВ».

08:00. Бокс. Не ранее 09:05. Финал. Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Хулио Сесар ла Крус (Куба). «Россия 1».

08:50. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация. Булавы, лента. «Россия 1».

09:00. Прыжки в воду. Вышка. Мужчины. «Матч ТВ». «Матч! Арена».

09:30. Велоспорт. Трек. «Матч ТВ».

10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба, 20 км. «Матч ТВ».

12:20. Вольная борьба. Не ранее 13:30. Финал. Сидаков (Россия) — Кадзимагомедов (Беларусь). Первый канал.

13:30. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа. Первый канал.

13:30. Современное пятиборье. Женщины. Лазер-ран. Первый канал.

13:45. Лёгкая атлетика. «Матч ТВ».

15:00. Гандбол. Полуфинал. Женщины. Норвегия – Россия. «Россия 1».

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