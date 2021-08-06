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Олимпийские игры — 2021, 6 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпийские игры — 2020, 6 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций
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6 августа в четырнадцатый день Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будет разыграно 7 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День 14-й, 6 августа. Расписание телетрансляций

03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Первый канал.
04:15. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация. Обруч, мяч. «Матч ТВ».
08:00. Бокс. Не ранее 09:05. Финал. Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Хулио Сесар ла Крус (Куба). «Россия 1».
08:50. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация. Булавы, лента. «Россия 1».
09:00. Прыжки в воду. Вышка. Мужчины. «Матч ТВ». «Матч! Арена».
09:30. Велоспорт. Трек. «Матч ТВ».
10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба, 20 км. «Матч ТВ».
12:20. Вольная борьба. Не ранее 13:30. Финал. Сидаков (Россия) — Кадзимагомедов (Беларусь). Первый канал.
13:30. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа. Первый канал.
13:30. Современное пятиборье. Женщины. Лазер-ран. Первый канал.
13:45. Лёгкая атлетика. «Матч ТВ».
15:00. Гандбол. Полуфинал. Женщины. Норвегия – Россия. «Россия 1».

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