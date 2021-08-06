Олимпийские игры — 2020, 6 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

6 августа в четырнадцатый день Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будет разыграно 7 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.
Олимпийские игры в Токио. День 14-й, 6 августа. Расписание телетрансляций
03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Первый канал.
04:15. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация. Обруч, мяч. «Матч ТВ».
08:00. Бокс. Не ранее 09:05. Финал. Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Хулио Сесар ла Крус (Куба). «Россия 1».
08:50. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация. Булавы, лента. «Россия 1».
09:00. Прыжки в воду. Вышка. Мужчины. «Матч ТВ». «Матч! Арена».
09:30. Велоспорт. Трек. «Матч ТВ».
10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба, 20 км. «Матч ТВ».
12:20. Вольная борьба. Не ранее 13:30. Финал. Сидаков (Россия) — Кадзимагомедов (Беларусь). Первый канал.
13:30. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа. Первый канал.
13:30. Современное пятиборье. Женщины. Лазер-ран. Первый канал.
13:45. Лёгкая атлетика. «Матч ТВ».
15:00. Гандбол. Полуфинал. Женщины. Норвегия – Россия. «Россия 1».
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 6 августа 2021
-
00:56
-
00:50
-
00:33
-
00:24
-
00:09
- 5 августа 2021
-
23:46
-
23:33
-
23:29
-
22:28
-
21:59
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:03
-
18:57
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:14
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:35