Поляк Давид Томала завоевал золото в спортивной ходьбе на 50 км на Олимпиаде в Токио

Польский легкоатлет Давид Томала завоевал золото в спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Он прошёл дистанцию за 3:50.08.

Серебро завоевал представитель Германии Йонатан Хильберт. Он показал время 3:50.44. Третьим стал канадец Эван Данфи (3:50.59).

Ранее легкоатлет Йоанн Динис, которому принадлежит мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции 50 км, снялся с дистанции на Олимпиаде из-за проблем с желудком.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 58 медалей — 16 золотых, 22 серебряные 20 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.