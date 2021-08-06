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Поляк Давид Томала завоевал золото в спортивной ходьбе на 50 км на Олимпиаде в Токио

Поляк Давид Томала завоевал золото в спортивной ходьбе на 50 км на Олимпиаде в Токио
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Польский легкоатлет Давид Томала завоевал золото в спортивной ходьбе на дистанции 50 км. Он прошёл дистанцию за 3:50.08.

Серебро завоевал представитель Германии Йонатан Хильберт. Он показал время 3:50.44. Третьим стал канадец Эван Данфи (3:50.59).

Ранее легкоатлет Йоанн Динис, которому принадлежит мировой рекорд в спортивной ходьбе на дистанции 50 км, снялся с дистанции на Олимпиаде из-за проблем с желудком.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 58 медалей — 16 золотых, 22 серебряные 20 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Мужчины. Ходьба 50 км
05 августа 2021, четверг. 23:30 МСК
Окончено
1
Давид Томала
Польша
3:50:08
2
Йонатан Хильберт
Германия
3:50:44
3
Эван Данфи
Канада
3:50:59
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Новости. Олимпиада 2020
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