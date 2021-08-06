Виктор Мелантьев вышел в четвертьфинал турнира в гребле на каноэ на дистанции 1000 м

Россиянин Виктор Мелантьев вышел в четвертьфинал турнира в гребле на каноэ на дистанции 1000 м. Он занял пятое место в своём заплыве, пройдя дистанцию за 4:14.004.

Первое место занял румын Чирила Каталин, который прошёл дистанцию за 4:05.617. Вторым стал кубинец Хосе Рамон Пельер (4:06.343). Оба спортсмена напрямую вышли в полуфинал.

Четвертьфинальные заплывы начнутся в 05:35 мск.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 58 медалей — 16 золотых, 22 серебряные 20 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.