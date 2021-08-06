Чеботарь занял третье место в квалификации и вышел в 1/4 финала турнира в гребле на каноэ

Россиянин Владислав Чеботарь занял третье место в квалификации и вышел в четвертьфинал турнира в гребле на каноэ на дистанции 1000 м. Россиянин прошёл дистанцию за 4:28.951.
Первое место занял представитель Молдавии Сергей Таровский (4:02.794). Вторым стал француз Адриан Барт (4:03.771).
Четвертьфинальные заплывы начнутся в 05:35 мск. Ранее в четвертьфинал вышел российский каноист Виктор Мелантьев.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 58 медалей, из которых 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых наград. На втором месте находится США, которые взяли 29 золотых, 35 серебряных и 27 бронзовых медалей. Замыкает тройку Япония, у которой 22 золотые, 10 серебряных и 20 бронзовых наград.
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