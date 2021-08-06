Женская российская четвёрка вышла в четвертьфинал в гребле на байдарках на дистанции 500 м

Женская российская четвёрка Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова и Светлана Черниговская заняли последнее, шестое место в заплыве на байдарках на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки прошли дистанцию за 1:39.166 и выступят в четвертьфинале.
Победу одержали польки, которые прошли дистанцию за 1:33.468. Вторыми финишировали немки (1:34.681). Первые два места напрямую вышли в полуфинал.
Четвертьфинальные заплывы начнутся в 6:05 мск.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 58 медалей — 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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