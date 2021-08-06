Мужская российская четвёрка выступит в 1/4 финала в гребле на байдарках на дистанции 500 м

Мужская российская четвёрка Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев вышли в четвертьфинал в гребле на байдарках на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио. Они заняли четвёртое место, пройдя дистанцию за 1:30.763.
Первыми стал испанцы, которые показали время 1:21.658, что стало олимпийским рекордом. Второе место заняли словаки (1:21.807). Первые два места получили прямую путёвку в полуфинал.
Четвертьфинальный заплыв начнётся в 6:12 мск.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 58 медалей — 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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