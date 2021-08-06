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На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксированы 29 новых положительных тестов на коронавирус

На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксированы 29 новых положительных тестов на коронавирус
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Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 29 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список не вошли спортсмены. Случаи касаются волонтёров, подрядчиков, журналиста и персонала.

Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 387.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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