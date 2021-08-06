Российский борец Гаджимурад Рашидов вышел в 1/4 финала на Олимпиаде-2020 в Токио

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы россиянин Гаджимурад Рашидов вышел в четвертьфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. В 1/8 финала он победил представителя Армении Вазгена Теваняна со счётом 6:0.
Следующим соперником Рашидова будет Магомедмурад Гаджиев из Польши.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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