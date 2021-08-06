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Россиянка Стальвира Оршуш проиграла в 1/8 финала олимпийского турнира по борьбе в Токио

Россиянка Стальвира Оршуш проиграла в 1/8 финала олимпийского турнира по борьбе
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Россиянка Стальвира Оршуш не смогла пробиться в четвертьфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 50 кг. В 1/8 финала она проиграла трёхкратному призёру Олимпийских игр, представительнице Азербайджана Марии Стадник со счётом 7:11.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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