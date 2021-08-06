Российский борец Абдулрашид Садулаев вышел в 1/4 финала Олимпийских игр — 2020

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в четвертьфинал летней Олимпиады в Токио (Япония). В 1/8 финала соревнований в весовой категории до 97 кг он победил представителя Азербайджана Шарифа Шарифова со счётом 5:0.

Следующим соперником россиянина будет грузин Элизбар Одикадзе.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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