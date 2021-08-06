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Андреева и Ромасенко пробились в полуфинал ОИ-2020 в гребле в двойке на каноэ на 500 м

Андреева и Ромасенко пробились в полуфинал ОИ-2020 в гребле в двойке на каноэ на 500 м
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись четвертьфинальные заезды соревнований Олимпийских игр – 2020 по гребле на байдарках и каноэ у женщин в категории каноэ-двойка на расстояние 500 м.

Во втором квалификационном заезде Россию представляли Ирина Андреева и Олеся Ромасенко, которым удалось прийти к финишу третьими, показав результат 2:04.703. Первыми стали спортсменки из Кубы — Ярислейдис Сирило Дюбойс и Катерин Нуэво Сегура (2:03.282), а второе место заняли Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова из Узбекистана (2:04.450).

Отметим, что в полуфинал квалифицировались лишь три лучшие сборные в каждом из заездов.

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Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. 1/4 финала
06 августа 2021, пятница. 05:21 МСК
Окончено
1
Канада
2:02.259
2
Куба
2:03.282
3
Молдавия
2:03.434
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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