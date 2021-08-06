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Американские «пляжницы» Эйприл Росс и Аликс Клайнман выиграли золото Олимпиады-2021

Американские «пляжницы» Эйприл Росс и Аликс Клайнман выиграли золото Олимпиады-2020
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Американские «пляжницы» Эйприл Росс и Аликс Клайнман завоевали золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по пляжному волейболу. В финале они обыграли австралиек Мариафе Артачо дель Солар и Талику Клэнси со счётом 2:0 (21:15, 21:16). Это 30-я золотая медаль сборной США на Играх-2020.

В противостоянии за бронзу швейцарки Анук Верже-Депре и Джоана Хайдрих победили латвийский дуэт Тина Граудиня / Анастасия Кравченока — 2:0 (21:19, 21:15).

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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